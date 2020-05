Orchestra din dulapul de haine: O invenție nemaipomenită (VIDEO) Pentru persoanele cu deficiențe bucurii simple ale vieții, precum o simfonie sau un concert rock, sint inaccesibile. Un start-up britanic s-a gindit la acest lucru și a gasit soluția: a transformat hainele intr-o adevarata orchestra. Designerii companiei britanice CuteCircuit, specializata in imbracaminte inalt tehnologizata, au inventat camașa SoundShirt, care transforma undele sonore in vibrați, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra soprana Angela Gheorghiu interpreteaza "Tatal nostru", alaturi de violonistul Alexandru Tomescu, la Ateneul Roman, intr-un Bucuresti mai pustiu ca niciodata. "In aceste timpuri, doresc tuturor curaj, iubire si speranta!", a transmis Angela Gheorghiu de sarbatorile pascale. Alexandru Tomescu…

- Festival International Baalbeck a distribuit pe YouTube si pe site, integral, "Requiem" de Giuseppe Verdi care a fost interpretat in cadrul editiei 2019 a evenimentului si care va fi accesibil pana marti, potrivit news.ro.Concertul a reunit la 26 iulie, in Templul lui Bachus, pe soprana Maria Agresta,…

- „Recviemul”, de Verdi, interpretat de Orchestra si corul Maggio Musicale Fiorentino - concertul de deschidere al „Festivalului International George Enescu online” - a inregistrat cifre importante de audienta, potrivit unui comunicat remis news.ro.Concertul a fost vizionat de 20.079 de vizitatori…

- Corina Albota, o fosta jurnalista din județul Mureș, stabilita de cațiva ani in China, Suzhou, provincia Jiangsu a povestit pe rețelele de socializare experiența traita in ultimele 6 saptamani, in contextul pandemiei de coronavirus . Tanara traiește intr-un oraș cu aproximativ 11 milioane de locuitori,…

- In ultimii ani, rolul și locul universitații in comunitatea brașoveana, dar și in spațiul național și internațional al educației și cercetarii a crescut, evenimente precum Ziua Universitații, Etnovember sau Stagiunea de concerte devenind deja tradiție. ,,Echipa BlueStreamline, automobilul electric,…

- Keiichiro Shibuya este compozitorul japonez care a scris bucata muzicala interpretata in Sharjah (Emiratele Arabe Unite), in prima saptamana din februarie. Ca si robotul Sophia, Alter 3 se misca si arata ca o fiinta umana. Fata este partea corpului realizata in cel mai elaborat mod, restul…

- In ultimii ani, a aparut si printre romani moda de a-si decora apartamentele si casele intr-un mod cat mai simplu cu putinta, respectand trendul minimalist. Acesta a prins contur in Occident, in special in tarile scandinave, unde locuintele sunt mult mai aerisite din punct de vedere vizual, peretii…