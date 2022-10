Orbit de gelozie, un bărbat din Alba și-a dat foc la toate lucrurile din casă. Focul amenința casele vecinilor: Ce a urmat Orbit de gelozie, un barbat din Alba și-a dat foc la toate lucrurile din casa. Focul amenința casele vecinilor: Ce a urmat Distrugere este infracțiunea pentru care un barbat din Hoparta a fost trimis in judecata, iar in data de 4 octombrie 2022, dosarul a trecut de stadiul de masuri și excepții de camera preliminara. Procurorii au notat ca barbatul pe fondul geloziei a dat fost la lucrurile din casa sa, iar la scurt timp toata casa […] Citește Orbit de gelozie, un barbat din Alba și-a dat foc la toate lucrurile din casa. Focul amenința casele vecinilor: Ce a urmat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un focșanean a fost trimis in judecata pentru distrugere din culpa, fiind considerat responsabil pentru pagubele provocate de un incendiu la locuințele unor vecini. Din ce se arata in rechizitoriu, incendiul a avut loc in noiembrie 2020, punctul de plecare fiind locuința inculpatului, din cauza coșului…

- Autoritațile din Alba continua refularea apei din lacul de acumulare piscicola Taul Mare de la Roșia Montana. Localnicii au inceput sa revina la casele lor, de unde fusesera evacuați. Potrivit ISU Alba, sunt utilizate trei motopompe de mare capacitate, o motopompa fiind pregatita sa intervina in rezerva…

- Procuratura din Moscova i-a avertizat pe cetateni cu privire la participarea la protestele anti-mobilizare, amintindu-le ca ar putea risca pana la cincisprezece ani de inchisoare, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un deținut de la Penitenciarul Aiud a taiat cablul de la un TV. La ce a vrut sa il foloseasca și ce au decis judecatorii Un deținut al Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud a avut pe numele sau un dosar penal pentru distrugere, insa in data de 14 septembrie 2022 magistrații au admis cererea de renunțare…

- Astazi, 11 septembrie 2022, in județ s-au inregistrat 27 cazuri noi de infectare cu SARS-COV-2, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Ocna Mureș și cate 1 comunelor Hoparta și Unirea (reinfectare). Localitațile din care provin cazurile…

- VIDEO| Urs de dimensiuni impresionante, filmat pe strazile unei localitați din Alba: Alerga pe langa casele oamenilor VIDEO| Urs de dimensiuni impresionante, filmat pe strazile unei localitați din Alba: Alerga pe langa casele oamenilor Un urs a fost filmat, in noaptea de luni spre marți, pe o strada…

- Astazi, 12 august 2022, in județ s-au inregistrat 121 cazuri noi de infectare cu SARS-COV-2, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 5 au fost atribuite orașului Ocna Mureș și cate 1 comunelor Farau și Hoparta. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 confirmate…

- Pensionarul britanic Raymond Loadwick și cainele sau, Jackson, nu au avut alta opțiune decat sa fuga atunci cand flacari uriașe au inceput sa arda pe un deal din apropierea casei sale izolate din regiunea forestiera portugheza centrala Leiria, unde traiește de șase ani. Cand s-a intors o zi mai tarziu,…