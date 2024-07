Premierul Ungariei, Viktor Orban, cel care deține președinția rotativa a Uniunii Europene, a anunțat, in urma intalnirii cu Marcel Ciolacu, de la București, ca in aceasta toamna va forța punerea pe ordinea de zi a Consiliului JAI aderarea completa a Romaniei la spațiul Schengen. ”Astazi am vizitat Bucureștiul pentru o intalnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu. […] The post Orban:„Ungaria va pune aderarea Romaniei la Schengen terestru pe agenda JAI” appeared first on Puterea.ro .