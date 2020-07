Orban vrea controale mai stricte la terase și anunță strategii noi: Aveau ponturi când se venea în control Orban spune ca multe terase aveau ponturi cand se vine in control, așa ca, in ciuda sesizarilor clare, toata lumea era in regula. In aceste condiții, el cere ca aceste controale sa se faca „brusc". „Luam in calcul intensificarea controalelor peste tot unde avem informații privitoare la incalcarea regulilor, inclusiv in ce privește cluburile și terasele care au program prelungit. Avem la dispoziție și alte parghii, suspendarea autorizației de funcționare. Aici am avea nevoie de sprijin mult mai serios din partea primarilor. Pentru multe tipuri de activitați, autorizația de funcționare este emisa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

