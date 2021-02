Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca parlamentarii liberali vor vota pentru desfiintarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. "Am decis in unanimitate, in Biroul Politic am luat aceasta decizie, ca sa nu mai existe niciun dubiu, sustinerea proiectului de lege care modifica statutul deputatilor si senatorilor prin care se desfiinteaza pensiile speciale ale parlamentarilor. Noi vom vota, cand se va introduce in dezbaterea camerelor reunite, acest proiect de lege, noi vom vota 'pentru'", a afirmat Orban, la Palatul Parlamentului. Intrebat daca PNL sustine proiectul de…