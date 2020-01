Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 15 ian /Agerpres/ - Guvernul ar urma sa aprobe, in sedinta de joi, un act normativ privind amanarea termenului de aplicare a legii care prevede dublarea alocatiei pentru copii, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Premierul Ludovic Orban declara saptamana trecuta, dupa o discutie…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, Legea prin care sunt dublate alocațiile pentru copii. Premierul anunța vineri ca Guvernul va amâna intrarea în vigoare a legii. Conform acestei legi, alocația ajunge la 600 de lei pentru copiii de pâna la 2 ani (pâna…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca Guvernul va proroga, dupa promulgare, termenul de intrare in vigoare a Legii privind dublarea alocațiilor, pana cand vor fi gasite resurse financiare. Premierul precizeaza ca cel mai probabil banii vor fi alocați la rectificarea din iulie. In luna decembrie a anului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis referitor la majorarea alocatiilor. "Cel mai probabil solutia pe care vom merge este aceea de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii pana cand vom avea posibilitatea de a asigura resurse financiare in…

- ​Cu legea privind dublarea alocațiilor pentru copii la promulgare, premierul Ludovic Orban susține ca în acest moment nu sunt prevazute resursele care sa acopere acest efort bugetar, lucru posibil dupa rectificare. În acest sens, soluția guvernului este de a proproga termenul de intrare…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat prorogarea legii privind dublarea alocațiilor copiilor. Asta dupa ce executivul Orban a incercat sa blocheze legea, dar președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu va bloca legea, ci o va promulga. "Noi suntem puși in situația de a gasi bani pentru…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi prorogat, pentru a se gasi susrse de finantare."Cel mai probabil, solutia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii", a spus Orban,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca, in 2020, se va lucra la o noua lege a pensiilor, care sa elimine ”disfunctionalitatile, inechitatile”. ”Anul viitor, e inclus in programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru in care vom include specialisti, vom include reprezentanti…