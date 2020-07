Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca va fi disponibila in curand si schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor acordate companiilor care nu sunt IMM-uri, masura fiind dedicata acelor societati "care sunt confruntate cu probleme de lichiditate". "Am constatat ca accesul companiilor la capital, la resurse, la tot ceea ce inseamna resursele care pot fi mobilizate fie din fondurile europene, fie din zona finaciar-bancara si toate categoriile de resurse este extrem de dificil si extrem de restrans. Din acest motiv am gandit inca de la inceputul crizei sa asiguram cat mai multe…