Orban: Vom lansa programul de susţinere a economiei în maxim 10 zile Premierul Ludovic Orban a anuntat ca planul de sustinere a economiei va fi lansat in maximum 10 zile. "Pregatim acum un program foarte mare de sustinere a economiei, pe langa toate masurile pe care le-am luat. (...) Pe scurt, in planul pe care il pregatim si pe care il vom lansa in maxim 10 zile, pregatim schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, care nu sunt IMM-uri, care nu se incadreaza in categoria de IMM-uri, pentru a injecta resurse financiare in aceste companii, pentru a le sustine investitiile si pentru a le sustine capitalul de lucru, regandirea schemei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

