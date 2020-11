Stiri pe aceeasi tema

- "In zona HoReCa, pe langa masurile pe care le-am adoptat, vom introduce o forma de ajutor de stat care am vazut ca este deja folosita in doua tari europene. Este o schema in care compensezi pierderea prin compensarea a 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019. Efectiv se dau bani, 20%…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica seara, la B1 TV, ca Guvernul va introduce o forma de ajutor de stat pentru firmele din HoReCa, compensand 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019, dar a precizat ca este necesara aprobarea Comisiei Europene in acest caz. Orban a mai anuntat…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica seara, la B1 TV, ca Guvernul va introduce o forma de ajutor de stat pentru firmele din HoReCa, compensand 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019, dar a precizat ca este necesara aprobarea Comisiei Europene in acest caz.

- Premierul Ludovic Orban admite ca sunt probleme la programele PNDL 1 și PNDL 2, iar in perioada urmatoare se va emite un act normativ pentru a suplimenta fondurile. De asemenea, pentru PNDL 1 se va prelungi cu un an termenul de finalizare al proiectelor, asta pentru ca sunt foarte multe probleme…

- Guvernul a analizat in ședința de joi, in prima lectura, propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a institui o schema de ajutor de stat pentru suportarea integrala a valorii voucherelor acordate de operatorii de turism in contextul amanarii calatoriilor din timpul pandemiei…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri, raspunzand unei intrebari referitoare la relaxarea restrictiilor, ca ar putea fi permise manifestatiile, cu numar limitat de persoane si cu respectarea masurilor sanitare. "Va spun ca m-am gandit sa permitem manifestatiile, in anumite conditii. Sigur, reglementate,…

- "Va spun ca m-am gandit sa permitem manifestatiile, in anumite conditii. Sigur, reglementate, cu masca, numar limitat de persoane, ca am vazut niste comentarii care sunt rautacioase si nu au nicio legatura cu guvernul nostru. Guvernul nostru intotdeauna a fost deschis dialogului si niciodata nu s-a…

- Guvernul discuta în ședința de joi un proiect de OUG privind acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru unele firme care nu au desfațurat activitate în starea de urgența, în contextul crizei COVID-19. Actul normativ se refera la firmele din centrele comerciale mari…