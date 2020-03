Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va incerca, prin masurile care vor fi incluse in cadrul starii de urgenta, sa limiteze la maximum afectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor. "Orice masura care va fi inclusa in cadrul starii de urgenta va fi o masura pe care noi o vom considera absolut necesara si vom incerca sa limitam la maximum eventualele drepturi si libertati care sa fie afectate in cadrul starii de urgenta", a precizat Ludovic Orban, duminica, intr-o conferinta de presa online. Premierul a precizat ca, dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis privind instituirea starii…