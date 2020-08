Stiri pe aceeasi tema

- Numarul paturilor de terapie intensiva de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” va crește in perioada urmatoare, potrivit anunțului facut de premierul Ludovic Orban. De asemenea, spitalul Witting din Capitala va avea 12 locuri la terapie intensiva.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca numarul de paturi la terapie intensiva la „Matei Bals” va creste si ca a avut o discutie cu directorul de la Spitalul Universitar ca sa puna la dispozitie medici anestezisti si asistente, astfel incat sa poata fie puse in functiune paturile existente. El a adaugat…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca in condițiile in care crește numarul de cazuri de pacienți la ATI și se vor ocupa toate locurile disponibile, atunci medicii se vor gasi in situația de a alege cine primește un ventilator și cine nu. ”De ce ne e teama noua? Totuși, exista limite ale sistemului. Limitele…

- Numarul de paturi de terapie intensiva la Spitalul Universitar de Urgenta ”Elias” si la Institutul National de Boli Infectioase ”Prof. dr. Matei Bals” din Bucuresti va fi suplimentat in perioada urmatoare, a anuntat, duminica, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Acesta a declarat intr-o conferinta de…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, sambata seara, ca spitalul modular realizat de Asociația Daruiește Viața din donații și sponsorizari in curtea spitalului Elias sa poata primi pacienți de marți. Conferința de presa in care a fost anunțata aducerea echipamentelor a fost organizata, in curtea spitalului,…