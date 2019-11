Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Guvernul isi doreste dezvoltarea industriei nationale de aparare, el aratand ca asocierea pentru producerea transportorului Piranha 5 este un exemplu de bune practici.Noul premier a participat la inaugurarea capacitatii de productie si mentenanta…

- Guvernul Orban a primit votul de investire in Parlament. Au fost 240 de voturi "pentru", niciun vot "impotriva". "Plenul Parlamentului a votat investirea Guvernului Ludovic Orban cu 240 voturi pentru. Pentru investirea Guvernului erau necesare 233 de voturi. In campania pentru euroalegeri,…

- Ministrul propus al Economiei si Energiei, Virgil Popescu, a aratat ca doreste sa existe consens politic in ceea ce priveste o eventuala modificare a Legii offshore, precizand ca va cere companiilor care opereaza in Marea Neagra sa precizeze concret

- ​Ministrul desemnat al Economiei. Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a subliniat ca viitorul guvern va lansa o noua ediție a programului Start-Up Nation și a dat câteva indicii despre cum va fi modificat și dimensionat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Noul guvern desemnat Orban (PNL) își dorește continuarea programului Start-Up Nation, dar „ușor modificat”, și va aloca, prin cea de-a doua rectificare bugetara din anul 2019, bani pentru plațile catre firmele beneficiare din ediția 2018-2019, a declarat, miercuri, ministrul desemnat…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…

- Virgil Popescu (51 ani), deputat PNL, a fost propus propus ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. A mai deținut funcție de conducere la Ministerul Economiei, fiind secretar de stat in perioada noiembrie 2013-februarie 2014. Este doctor in științe economice și absolvent al Colegiului…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de Guvern de joi este deblocata plata salariilor din ministerele Mediului, Energiei si din Ministerul pentru relatia cu Parlamentul si din institutiile subordonate.