Orban: Vom avea un proiect separat pentru integrarea românilor care s-au întors Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca Guvernul are in vedere programe pentru sustinerea si integrarea romanilor care s-au intors din diaspora, mentionand ca acestia ar putea beneficia de ajutoare sociale sau de locuri de munca si nu va fi nicio obstructionare pentru cei care doresc sa se reintoarca sa munceasca in strainatate.



"In functie de situatie, vom avea programe de integrare a lor. Romanii care s-au intors sunt din mai multe categorii, sunt muncitori sezonieri, de exemplu (...), oricine are o meserie. Normal ca in planul de relansare economica de dupa revenirea la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

