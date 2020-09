Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri seara, la Reghin, ca dupa alegerile locale va fi nevoie de cel putin o zi pentru a asigura dezinfectia si pregatirea claselor in care au fost sectii de votare, dar ca deocamdata nu a fost luata o decizie la nivel national privind desfasurarea online a cursurilor.



"Cu siguranta va exista o decizie unitara. Am avut deja o discutie, dar pana nu luam decizia si cu consultarea tuturor factorilor, Autoritatea Electorala Permanenta, INSP, Ministerul Sanatatii, nu vreau sa va dau acum un raspuns, dar cu siguranta vor exista zile in care se va desfasura…