Stiri pe aceeasi tema

- ISU Argeș: Atenție! Canicula in perioada 6 – 8 august. ”Ca urmare a informarii meteorologice de temperaturi ridicate in zonele de sud și est ale Romaniei, din perioada 06-08.08.2020, ce vor genera un disconfort fizic accentuat, pentru prevenirea evenimentelor neplacute, recomandam populației din zonele…

- Federatia Sanitas a solicitat marti, la intalnirea de la Ministerul Sanatatii la care au participat premierul Ludovic Orban si ministrul de resort, Nelu Tataru, acordarea unui spor cuprins intre 55% si 85% pentru conditii deosebit de periculoase pentru combaterea pandemiei, potrivit unui document postat…

- Aseara premierul Ludovic Orban a adoptat un nou program ce ofera finantari intreprinderilor mici si mijlocii, precum si firmelor care au peste 250 de angajati. Prin intermediul IMM Leasing de echipamente si utilaje poti beneficia de maxim 5 milioane de lei cu care sa-ti achizitionezi aparatura de care…

- Președintele organizației județene a Pro Romania Suceava, Catalin Ioan Nechifor ii cere premierului Ludovic Orban sa asigure integrarea autostrazii Nordului și autostrazii Unirii la sursele de finanțare europeana pentru perioada 2021 – 2027. El a facut solicitarea dupa ce a vazut o declarație a ministrului…

- Un tronson din autostrada Sibiu – Pitești va intra in șantier in acest an. Este vorba despre Secțiunea 5, unde exista un contract semnat cu constructorul, in valoare de 350 de milioane de euro. Potrivit Hotnews.ro, pe Lotul 4, care va conține și un tunel-premiera pentru infrastructura rutiera din Romania,…

- Traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta este aglomerat, duminica seara, iar in zona lucrarilor de la Dragos Voda, judetul Calarasi, s-au format coloane mari de masini, anunta Centrul Infotrafic, potrivit news.ro.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane,…

- “Ludovic Orban, singurul premier care a vizitat Argeșul de trei ori intr-o luna” se afirma intr-un comunicat de presa al PNL Arges. “Argeșul a devenit un județ privilegiat din perspectiva dezvoltarii sale viitoare, dupa ce trei proiecte de mare importanța au fost indeplinite și aici vorbim despre semnarea…

- Prezența importanta a liberalilor la Vila Florica, unde a avut loc, in aceasta dimineața, inaugurarea Muzeului Național Bratianu. Mai ales ca aici a ajuns și Ludovic Orban, liderul partidului. Pentru ca maine este ziua lui, președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu i-a daruit un album vechi al familiei…