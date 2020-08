Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport realizat de Curtea de Conturi, cheltuielile realizate pentru combaterea pandemiei, pana la 30 iunie 2020, de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor de somaj se ridica la 5 miliarde de lei, marea majoritate, 73%, reprezentand plata indemnizatiei pentru contractele…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, reacționeaza la declarațiile președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Acesta susțineca atacul președintelul ”este sub demnitatea funcției publice pe care vremelnico deține”.”Ințelegproblema președintelui Iohannis, dupa pierderea controlului de catre guvenulsau…

- Senatul italian a aprobat o solicitare a premierului Giuseppe Conte de prelungire - pana la 15 octombrie - a starii de urgenta sanitara impotriva epidemiei covid-19 in Italia, care acorda Guvernului prerogative consolidate, relateaza Reuters.Citește și: Ludovic Orban, declarație controversata:…

- Șeful Guvernului a lasat sa se ințeleaga ca nu are o problema in a se prezenta in fața reprezentanților Legislativului, cu lamuriri privind gestionarea epidemiei COVID, ci mai degraba cu timpul alocat enunțarii acestora. Ludovic Orban s-a aratat, așadar, gata sa vina in Parlament, dupa ce in cursul…

- Guvernul a finalizat raportul privind actiunile pe care le-a intreprins in perioada starii de urgenta, 16 martie -15 mai, si il va transmite miercuri Parlamentului. "Putem transmite Parlamentului raportul Guvernului pe perioada starii de urgenta, 16 martie - 15 mai 2020. Este rezultatul tuturor ministerelor…

- "Vreau sa clarific: la ora actuala exista o lege adoptata de Parlament, Legea 55, care stabileste legitimitatea acestei masuri, noi o avem instituita prin lege. Curtea Constitutionala s-a referit la carantina si izolarea care au fost stabilite pe baza ordonantei si ordinului de ministru. Dar eu readuc…

- Forumul Judecatorilor cere Guvernului si Parlamentului masuri legislative imediate, legate de Statutul judecatorilor si procurorilor. Magistrații subliniaza ca acesta nu prevede aspecte esentiale referitoare la concursul de admitere in magistratura și acuza ca aceasta este o situatie fara precedent.Citește…

- "Cred ca Parlamentul Romaniei trebuie sa suplineasca lipsa de actiuni a Guvernului, vorbind despre adevarata criza in care Romania se afla deja si care va continua mult dupa ce criza sanitara se va incheia", a spus Ponta, in Camera Deputatilor, citat de News.ro. Acesta a afirmat ca doreste…