- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca Vila Florica de la Stefanesti Arges va reveni in administrarea Ministerului Culturii, scrie agerpres.ro. Am aflat astazi o veste pe care nu ma pot abtine sa nu v o impartasesc. Dupa cum stiti, in acest an, pentru prima oara, pesedistii din Arges ne au interzis…

- Prioritate ciudata in Guvernul Orban. Astazi, premierul Ludovic Orban și-a anunțat colegii ca o cladire in care PSD nu a permis unei filiale a PNL sa aniverseze inființarea partidului va reveni in patrimoniul Ministerului Culturii. Exista un Dumnezeu in toate, a exclamat Orban.Citește și: …

- Cumulul pensiei cu un venit din sistemul public, interzis Foto gov.ro Premierul Ludovic Orban afirma ca una dintre masurile pe care Guvernul le va lua este înghetarea indemnizatiilor celor care ocupa functii de demnitate publica. Aceste indemnizatii cresc odata cu majorarea salariului…

- Postul Nasterii Mantuitorului sau Postul Craciunului, asa cum este cunoscut de catre toti credinciosii este tinut cu strictete de credinciosii din intreaga lume. Prin intermediul acestui post Dumnezeu ne da putinta...

- Crestinii ii sarbatoresc, vineri, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si…

- Consiliul Judetean Arges si Centrul de Cultura „Bratianu” organizeaza joi, 17 octombrie 2019, orele 1000, la Conacul Bratienilor, Stefanesti, editia a VI-a a Simpozionului national "In memoriam Dinu Pillat" dedicat scriitorului, criticului si istoricului literar pe care comunistii l-au trimis la Jilava si Gherla.

- Consiliul Județean Argeș și Centrul de Cultura „Bratianu” organizeaza joi, 17 octombrie 2019, orele 1000, la Conacul Bratienilor, Stefanesti, ediția a VI-a a Simpozionului național In memoriam: Dinu Pillat. Tema simpozionului, Farmecul bibliotecii și puterea carților, va fi dezbatuta pe larg de specialiști…

- Un film despre intamplari din care nu mai poți face poezie, pentru ca deja realitatea e Poezie, tragica, cutremuratoare, dar cu acele irumperi de rai ce dau fiorul credinței neclintite. Refugiul ultim e dragostea, gandul la ea e salvator in tenebrele lagarului exterminator, in care dracul iși dezlanțuie…