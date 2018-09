Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a acuzat marti Parlamentul European (PE) ca incearca sa "santajeze" Budapesta in legatura cu politicile sale privind migratia, intr-un discurs rostit in fata eurodeputatilor cu o zi inainte ca acestia sa supuna la vot un raport care critica situatia statului de drept in…

- Frontierele Uniunii Europene trebuie aparate astfel incat nimeni sa nu fie acceptat sau lasat sa intre pe continent, a declarat premierul ungar Viktor Orban intr-un interviu acordat publicatiei germane Bild, aparut vineri online si citat de MTI. 'Fiecare migrant salvat trebuie sa se intoarca in Africa.…

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri ca este nevoie de o noua Comisie Europeana, cu o abordare noua fata de politica privind migratia, relateaza Reuters. Zilele actualului executiv al Uniunii Europene sunt "numarate", mandatul sau expirand anul viitor, a subliniat premierul ungar pe postul…

- Comisia Europeana probabil va initia, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul de legi 'Stop Soros', adoptat luna trecuta, relateaza MTI, care citeaza oficiali europeni. Intr-o prima faza, executivul comunitar va trimite autoritatilor de la Budapesta o scrisoare…

- Premierul ungar Viktor Orban efectueaza joi o vizita la Berlin intr-un moment in care sustinatorii atitudinii ferme fata de migranti triumfa in Europa, iar cancelarul german Angela Merkel este constransa sa li se alature, comenteza AFP, conform agerpres.ro. "Un eveniment incredibil se produce:…

- Eric Fournier a afirmat intr-un memoriu confidential adresat lui Macron ca Ungaria este „un model" privind abordarea fata de migranti si ca acuzatiile de populism la adresa lui Orban sunt inventii ale presei. El a adaugat si ca presa franceza, prin faptul ca acuza Ungaria de antisemitism, cauta sa…

- Premierul ungar Viktor Orban a inaugurat marti un monument in memoria victimelor ocupatiei sovietice asupra Budapestei, spunand ca dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial "am invatat ca bunul cel mai de pret al Ungariei este suveranitate sa", relateaza MTI, potrivit Agerpres. "Am platit pentru…

- Premierul ungar Viktor Orban a inaugurat marti un monument in memoria victimelor ocupatiei sovietice asupra Budapestei, spunand ca dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial ''am invatat ca bunul cel mai de pret al Ungariei este suveranitate sa'', relateaza MTI. "Am platit pentru…