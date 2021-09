Stiri pe aceeasi tema

- Orban a transmis ca actuala criza politica va avea consecințe și asupra aprobarii Planului Național de Redresare și Reziliența. Liderul PNL a amintit ce a insemnat guvernarea PSD și le-a transmis liberalilor din Constanța ca singura soluție decenta este guvernarea in formula stabilita dupa alegerile…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, considera ca sunt trei variante de solutionare a crizei politice, fie ca premierul Florin Citu sa ramana „agatat in cuiul de la sediul PSD”, sa demisioneze sau sa treaca o motiune de cenzura impotriva Guvernului.

- In plina criza politica, PNL și PSD colaboreaza in Parlament pentru a bloca moțiunea de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Mai mult de atat, cu directa colaborare a liberalilor, PSD ar putea depune propria moțiune de cenzura care are șanse sa dea jos Guvernul Cițu. Care este miza acestui joc de culise…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a criticat, sambata, in conferinta de alegeri a PNL Bihor, faptul ca PNL nu detine portofoliul Fondurilor Europene, el susținand ca cel mai bun titular pentru functia de ministru ar fi fost Marcel Bolos, predecesorul lui Cristian Ghinea. “Daca Marcel Bolos era…

- Moțiune de cenzura! Ce șanse are PSD sa demita Guvernul Cițu. Parlamentarii dezbat și voteaza, marți, moțiunea de cenzura depusa de PSD. Pentru ca moțiunea sa fie adoptata și Guvernul Cițu sa fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Potrivit calculelor, daca toți parlamentarii PSD și AUR ar fi prezenți…