Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Ludovic Orban marturiseste ca „sufera” pentru faptul ca Virgil Popescu nu mai este ministrul economiei, fotoliul revenind celor de la USR-PLUS, care l-au pus pe Claudiu Nasui. Aflat in vizita in Mehedinți, Orban a ținut sa spuna ca ar vrea ca toate programele de sprijin pentru mediul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata ca „sufera” pentru faptul ca fostul ministru al Economiei, Virgil Popescu, nu mai deține portofoliul in noul guvern intrucat „realitatea este ca, in urmatorii ani, cum se zice, all it`s about economics”, potrivit news.ro. In cabinetul condus de Florin…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca „Romania are o oportunitate de dezvoltare extraordinara” și in acest context regreta ca Virgil Popescu, actual ministru al Energiei, nu mai conduce ministerul Economiei.„Virgil Popescu a fost unul dintre cei mai apropiati…

- Ludovic Orban: Sufar pentru faptul ca Virgil Popescu nu are in continuare Ministerul Economiei, pentru ca realitatea este ca, in urmatorii ani, cum se zice, ”all it’s about economics” – VIDEO. „Virgil Popescu a fost unul dintre cei mai apropiati colaboratori in guvernul pe care l-am condus. Aici chiar…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, in Dambovita, ca Guvernul ar trebui „sa reflecteze” asupra deciziei inchiderii magazinelor la ora 18,00, restricție ce se aplica in anumite conditii de incidenta. „Trebuia sa existe o argumentatie, care sa fie facuta pe baza unei fundamentari. De exemplu,…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan i-a certat pe premier, pe Ludovic Orban și pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru ca nu au implementat masurile de sprijin pentru HoReCa și nici pe Masura 3 de sprijin, referitoare la capitalul de lucru, nu s-a facut nimic. “Pe de o parte venim cu restricții…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a discutat LIVE, la "Dialogurile Ziare.com", despre situatia contractelor la electricitate si ce pot face romanii in situatia liberalizarii pietei. Puteti urmari inregistrarea interviului pe Ziare.com cat, pe pagina de Facebook a publicatiei. si pe canalul…