Orban: vaccinarea ar putea fi obligatorie Liderul liberal, Ludovic Orban, susține ca, in anumite condiții, vaccinarea ar putea fi obligatorie. Exista un proiect in Parlament care poate fi imbunatațit. „Este in dezbaterea Parlamentului un proiect de lege privind vaccinarea, care prevede pentru anumite situații și posibilitatea de a se institui obligativitatea. Forma trebuie imbunatațita. Vom discuta asupra acestui subiect”, a declarat Ludovic Orban, conform Mediafax. Liderul PNL spune ca imunizarea in cazul COVID-19 se face prin vaccinare sau prin imbolnavire. „Doamne ferește, imi doresc sa fie cat mai puțini oameni care sa se imbolnaveasca.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

