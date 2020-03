Stiri pe aceeasi tema

- Masura de suspendare a transportului rutier și feroviar cu Italia va intra in vifoare pe 10 martie și a fost anunțata de ministrul roman de Interne dupa Consiliul Special pentru Situații de Urgența.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la o videoconferinta cu sefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit agendei sefului statului, videoconferinta va avea loc…

- Pe langa suspendarea activitații in gradinițe, școli și licee de stat și private in perioada 11-22 martie, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a decis luni și alte masuri de prevenire a imbolnavirilor cu coronavirus in Romania. Printre acestea, obligații pentru magazine și restricții…

- Transportul rutier de persoane in trafic international spre si dinspre Italia este suspendat pana la sfarsitul lunii martie, a anuntat luni ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela, care a facut publice masuri in contextul cazurilor de infectare cu coronavirus.

- Scolile din toata tara vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, pana pe 22 martie. Perioada va fi prelungita daca va fi nevoie. Decizia premierului Ludovic Orban vine la propunerea reprezentantilor Comitetului pentru Situatii de Urgenta. In acelasi timp autoritatile au anuntat ca la intrarea…

