Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca are multe lucruri in comun cu contracandidatul sau la conducerea partidului, Florin Citu, si ca nu si-a dorit acest "razboi" pentru pozitia de lider PNL unde actualul premier ar fi fost "antrenat" de unii din sustinatori care s-au folosit de el "punandu-l in multe situatii care i-au daunat". Orban sustine, insa, ca va discuta in continuare, dupa Congres, cu cei care au facut parte din echipa lui Citu, dar cu o parte dintre ei va avea discutii "un pic mai fruste". "O sa-i consider membri ai PNL, o sa dialoghez cu ei, o sa luam decizii impreuna, o sa am…