Premierul Ungariei, Viktor Orban, spune ca Budapesta nu este in masura sa accepte noile sancțiuni propuse de UE impotriva Rusiei, inclusiv embargoul asupra petrolului rusesc, relateaza The Guardian. Totuși, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca s-ar putea ajunge la un acord in privința celui de-al șaselea pachet de sancțiuni in „cateva saptamani”.