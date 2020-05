Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca au existat consecinte favorabile in urma intalnirii dintre ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau maghiar, una dintre acestea referindu-se la decizia Ungariei de a permite tranzitarea tarii pentru transportul rutier pe toata perioada unei zile.Ludovic…

- ​Vizita ministrului ungar de Externe, Peter Szijjarto, la București a venit într-un moment tensionat al relatiilor româno-ungare, legat într-o buna masura de schimbul de declarații între București și Budapesta pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc. Supararea parții române…

- Fostul negociator sef al Romaniei cu UE, Vasile Puscas, considera ca demersul ambasadorului Romaniei in Ungaria, Marius Lazurca, a fost in perfecta legalitate si a aparat interesul statului roman, reactia ministrului de Externe al Ungariei fiind nepotrivita uzantelor diplomatice. In același timp,…

- Planul Kos Karoly, strategia de dezvoltare economica elaborata de guvernul Ungariei și membri ai UDMR care sta la baza intervenției economice a Budapestei in Transilvania, arata clar ca acțiunile guvernului maghiar prevad ajutoare directe pentru cetațenii de etnie maghiara din Romania. ”Acest document…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, in debutul sedintei de guvern care se desfasoara prin videoconferinta, ca in urma unei discutii cu premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a agreat ca in fiecare zi sa se permita tranzitul prin Ungaria al romanilor care se intorc in tara din vestul Europei.„Azi…

- Autoritatile ungare vor permite cetatenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria, in intervalul 17 martie ora 21.00 – 18 martie ora 5.00, a transmis, marti seara, Ministerul Afacerilor Externe, potrivit news.ro.”Ca urmare a demersurilor intreprinse de Ministerul Afacerilor…

- Ungaria va permite intrarea in Romania a cetatenilor romani aflati pe teritoriul tarii dupa inchiderea granitelor, i-a transmis ministrul de externe maghiar omologului sau roman Bogdan Aurescu. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a purtat, azi, o discutie cu omologul ungar, Peter Szijjarto, pentru…

