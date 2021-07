Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a spus vineri, la Ramnicu Valcea, dupa ce premierul Florin Citu a relatat ca s-a inscris in partid in 1990, ca si el s-a inscris in partid tot in 1990, insa a ramas membru al acestei formatiuni politice in toti acesti 30 de ani. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, presedinte al Camerei Deputatilor, a declarat vineri, la Ramnicu Valcea, ca un nou Plan National de Dezvoltare Locala (PNDL) este necesar pentru a realiza obiectivele de infrastructura de baza in comunitatile locale. Este, practic, un ordin pentru Florin Citu.…

- Premierul Florin Citu a afirmat, sambata, intr-o declaratie de presa sustinuta la Iasi, ca facturile pentru proiectele derulate prin Planul National de Dezvoltare Locala (PNDL) vor fi platite la timp avand in vedere ca Guvernul va aloca resurse suplimentare la rectificarea de buget, el adaugand si ca…

- ”Eu sunt in legatura cu realitatea din teren, de peste trei luni de zile le spun colegilor si din partid si din coalitie ca trebuie sa pregatim viitorul Plan National de Dezvoltare Locala, in aceleasi conditii pe care le-am prezentat public si cu alte ocazii. Acum stim aproximativ ce se poate finanta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca lansarea unui nou Program de Dezvoltare Locala - PNDL 3 reprezinta o necesitate, mentionand ca el este in legatura cu realitatea din teren si de trei luni le spune colegilor liberali si din coalitie ca trebuie pregatit acest program.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ca nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul. Conform președintelui Camerei Deputaților, Comisia European a avut o serie de obiectii. Ludovic Orban spune totuși ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor…

- "Cred ca trebuie sa oferim romanilor perspective clare cu privire la masurile de relaxare. Noi, MAI, am transmis un set de propuneri si cu siguranta astazi, in sedinta CNSU, aceste propuneri vor fi luate in dezbatere, in discutie, si mai tarziu, in sedinta de Guvern programata pentru aceasta seara,…

- Ludovic Orban reacționeaza ironic la amenințarea PSD ca va intra în greva parlamentara daca Guvenul nu va prezenta în Parlament Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). „Oricum ​PSD e în greva parlamentara”, a comentat șeful PNL și al Camerei Deputaților.…