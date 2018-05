Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei in sensul redefinirii familiei trebuie deblocata si votata de Senat, iar un referendum pentru modificarea legii fundamentale poate fi organizat conform legislatiei in vigoare. "Domnii de la PSD-ALDE, in loc sa faca mitinguri si campanii pe tema asta, ar trebui sa faca ceea ce trebuie, si anume sa nu mai blocheze, asa cum blocheaza de sapte luni si jumatate, proiectul de revizuire a Constitutiei, care este blocat in Senat. Ei sunt acei care detin majoritatea, care hotarasc ordinea de zi a Senatului…