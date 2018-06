Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut duminica seara la Romania TV ca toate partidele mici vor sa isi “rotunjeasca” numarul de parlamentari si spune ca paridul lui Victor Ponta, ProRomania, nu va intra in Parlament. Basescu a afirmat ca PMP va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului, dar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, ca serviciile secrete romanesti sunt implicate in demersul lui Ludovic Orban de a depune plangere penala pe numele premierului Vioruica Dancila, in context afirmand si ca trei cetateni israelieni vor sa-l dea in judecata pe liderul PNL.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la plangerea penala depusa impotriva premierului Viorica Dancila, ca s-a consultat doar cu apropiatii lui, nefiind necesara consultarea cu partidul pe care il conduce, sesizarea fiind depusa in calitate de simplu cetatean.

- Conducerea PSD a acuzat ca in spatele plangerii penale s-ar afla presedintele Klaus Iohannis, care practica santajul pentru a prelua guvernarea. Intrebat despre eventuala suspendare a presedintelui Iohannis, Liviu Dragnea declara vineri ca este importanta stabilitatea tarii, dar asta nu inseamna…

- Calin Popescu Tariceanu ii cere președintelui sa se delimiteze de plangerea penala facuta de președintele PNL, Ludovic Orban pe numele premierului Dancila, altfel Klaus Iohannis risca sa lase impresia ca gireaza demersul liderului liberal de a rasturna guvernul pe cai nedemocratice. "Mi s-ar…

- Ludovic Orban, președintele PNL, i-a facut plangere penala premierului Viorica Dancila, pe care o acuza, printre altele, de inalta tradare. Traian Basescu a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca decizia nu i-a aparținut lui Orban, ci altor persoane.Basescu a spus ca a discutat cu mai…

- O rezolutie de sustinere a Vioricai Dancila a fost aprobata, sambata, la Timisoara, de catre reprezentantii organizatiilor judetene PSD din Timis, Caras-Severin, Hunedoara si Arad, in urma plangerii penale facute de Ludovic Orban pe numele premierului. Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, a declarat,…

- Presedintele PSD Hunedoara, Laurentiu Nistor, a declarat ca prin plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, se urmareste intimidarea premierului, care nu a executat ordinul de demisie al lui Iohannis, fapt ce ar putea duce la ''haos''. Reactii au venit si de la alte organizatii.