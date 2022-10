Viktor Orban a acuzat, duminica, Uniunea Europeana ca „trage” in Ungaria indirect, prin sancțiunile pe care le-a impus impotriva Rusiei. Premierul ungar, un apropiat al liderului de la Moscova, a susținut ca sancțiunile menite sa pedepseasca Rusia pentru invadarea Ucrainei sunt o „bomba” asupra economiei Ungariei. „Sa nu ne facem griji pentru cei care trag […] The post Orban: ”UE va avea aceeași soarta ca URSS”. Liderul ungar critica in continuare sancțiunile impotriva Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .