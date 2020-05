Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni dimineata, la inceputul sedintei de Guvern, ca astazi va fi adoptata Hotararea privind starea de alerta, care va fi trimisa ulterior Parlamentului spre aprobare.

- Ziarul Unirea Ludovic Orban: Forțele de ordine NU au ordin de a da amenzi populației in starea de alerta. Autoritațile sa informeze cetațenii asupra masurilor și restricțiilor de care trebuie sa țina cont Ludovic Orban a precizat ca forțele de ordine NU au ordin de a da amenzi populației in starea de…