- Președintele PNL a declarat ca liberalii au de ales intre “un om care a provocat criza din coalitie si omul care poate sa rezolve criza”. Participanții la congres vor decide intre “un om care intr-adevar ar putea sa fie premier si un om care nu mai poate sa fie premier, decat daca il tine in viata PSD-ul”,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, vineri, in Dambovița, imaginile postate de premierul Florin Cițu, in care il intruchipeaza pe Superman: „ Ai aruncat țara in criza, ești amenințat de moțiune de cenzura, sa te postezi in Superman chiar mi se pare o problema mare”, a spus Orban. Ludovic…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat vineri, 10 septembrie, la Targoviste, ca a fost „frapat” sa il vada pe premierul Florin Citu „postat in Superman” , a informat Agerpres . „Ce m-a frapat foarte tare e ca l-am vazut ieri, mi se pare, Superman. Cred ca aici e nevoie de o anumita profesie care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Deva, ca sustinatorii sai au fost sunati sa isi retraga like-urile de pe pagina sa de Facebook, iar primarii au fost pusi sa semneze pentru un anumit candidat, in caz contrar nu li se va permite accesul la Congresul PNL.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis membrilor partidului adunați la Galați ca la Congresul partidului, din 25 septembrie, unde se va alege noul lider, aceștia nu trebuie sa decida prin prisma intereselor personale, ci sa il aleaga pe care li se pare cel mai bine pregatit. „Va rog sa faceti…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a sfatuit pe membrii partidului, miercuri, la sedinta Colegiului Director Judetean (CDJ) PNL Galati, ca la Congresul din 25 septembrie sa nu ia decizii pe baza de interese personale. „Alegeti presedintele partidului pe care pe care il considerati ca este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, in cadrul Conferintei de alegeri a Organizatiei PNL Maramures, ca niciun sustinator al premierului Florin Citu nu a avut de suferit de pe urma pozitiei sale la Congresul din toamna, motiv pentru care face apel la echipa competitoare „sa gandeasca…