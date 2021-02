Stiri pe aceeasi tema

- ”Suntem in faza grupurilor de lucru, care trebuie sa prezinte propunerile catre conducerea coalitiei”, a afirmat Orban, la finalul sedintei Biroului Politic National al PNL, potrivit Agerpres.. "Personal, sunt sustinatorul aducerii institutiei Avocatul Poporului in cadru constitutional si legal prin…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sâmbata ca trebuie demarata procedura de revocare și de desemnare a unui nou Avocat al Poporului. ”Suntem în faza grupurilor de lucru, care trebuie sa prezinte propunerile catre conducerea coalitiei”, a spus Orban."Personal,…

- Președintele PNL a anunțat luni dupa discuțiile din coaliția de guvernare PNL-USR-PLUS ca o noua majorare a pensiilor va fi facuta abia la inceputul anului viitor. Fostul premier a confirmat și existența discuțiilor despre reducerea numarului de calatorii gratuite pe care il au studenții pe trenuri…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca punctul de pensie va crește doar in 2022, la 1 ianuarie, fiind de parere ca sistemul de creștere a punctului de pensie in vara – toamna a adus deservicii. „Punctul de pensie va crește de la 1 ianuarie 2022”, a spus Ludovic Orban, intr-o conferința de presa…

- Analistul politic Cozmin Gușa denunța campania de vaccinare in care politicieni de rang inalt ies in fața camerelor de vederi pentru a fi vazuți cand iși administreaza serul. Ludovic Orban, liderul PNL, se va vaccina in aceasta dimineața. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni:…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca partidul nu mai este singur la guvernare. Este raspunsul pentru contestatarii sai din partid, suparați ca PNL a cedat mai multe ministere importante in fața USR PLUS și UDMR.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost ales, luni seara, in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, cu 179 de voturi ”pentru”. Presedintele PNL, Ludovic Orban, si liderul de grup al deputatilor PSD, Alfred Simonis, au fost singurii candidati pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor.…

- Lideru PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, cu ocazia reluarii discuțiilor cu reprezentanții USR-PLUS și UDMR pe tema programului de guvernare, ca procedura permite audierea candidaților pentru postul de ministru în Parlament, în aceasta saptamâna, ”daca exista bunavoința.”…