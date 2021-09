Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat la un post TV daca plecarea lui Florin Citu din postul de premier n-ar fi o concesie facuta USR PLUS, Ludovic Orban a declarat: „Ce este mai important? Sa asiguram Romaniei un Guvern cu o majoritate parlamentara coerenta, care are un program de guvernare, sau sa fim orgoliosi si sa nu acceptam…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, unde si-a prezentat motiunea cu care candideaza la funcsia de presedinte al PNL la Congresul partidului din 25 septembrie, ca el nu si-a dorit un nou mandat, dar nu a vazut alta solutie. Orban a subliniat ca nu el a decis sa candideze…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca nu ocupa in prezent functia de prim-ministru deoarece USR PLUS, la negocierile pentru formarea actualului guvern, l-a preferat pe actualul premier, Florin Citu. „USR, in negocierile pe care le-am purtat, l-a preferat, intre mine si Florin Citu, la preferat…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu se intreaba de ce DNA „nu-l ia” pe premierul Florin Cițu in scandalul documentului in care lideri PNL sunt instruiți sa faca campanie pentru premier. USR-istul spune ca lui Cițu „i s-a umflat capul de la putere” ca este „un stalinist imbracat in țoale capitaliste” și…

- Romania și Franța suntt legate printr-un Parteneriat Strategic puternic și a o viziune comuna despre importanța proiectului european, a spus președintele Klaus Iohannis, la recepția de Ziua Naționala a Franței. La eveniment au participat și premierul Florin Cițu și președintele Camerei Deputaților,…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”, informeaza Mediafax. Alexandru Muraru este cunoscut…

- Florin Citu a afirmat ca isi doreste ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea, si a precizat ca, daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, liberalii nu aveau acum nici guvernare, nici premier, relateaza News.ro și Hotnews. „Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid…

- Florin Cîtu a afirmat ca îsi doreste ca PNL sa fie cel mai mare partid din România, nu al doilea, si a precizat ca, daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, liberalii nu aveau acum nici guvernare, nici premier, relateaza News.ro. „Eu vreau ca PNL sa…