Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban și Florin Cițu se bat pe cea mai mare organizație din țara. Liberalii din Bucuresti isi aleg, sambata, conducerea, iar pentru functia de presedinte candideaza actualul lider al PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, si primarul Sectorului 6, liderul liberalilor din sector, Ciprian Ciucu. PNL…

- PNL Bucuresti organizeaza, sambata, la Sala Polivalenta, reuniunea Comitetului de coordonare in cadrul caruia va fi aleasa conducerea filialei. Pentru sefia PNL Bucuresti si-au depus candidaturile Violeta Alexandru – actualul presedinte al filialei si Ciprian Ciucu – presedintele PNL Sector 6 si primar…

- Cu o zi înaintea alegerilor la PNL București a început scandalul întrei cei doi contracandidați la șefia organizației. Liderul PNL sector 6, Ciprian Ciucu acuza echipa Violetei Alexandru de "minciuna " și "joc murdar". În replica, Violeta Alexandru, spune…

- Pe masura ce Ludovic Orban și Florin Cițu cauta sa convinga liberalii, fiecare cum poate mai bine, ca merita sa caștige cursa pentru prima funcție in cadrul PNl-ului, ce se va tranșa la congresul din toamna, sunt disputate și funcțiile de conducere de la nivelul filialelor Partidului Național Liberal.…

- Clotilde Armand face victime in lupta cu PNL! Copiii cu sindrom Down sunt noile ținte ale primarului USR-PLUS. Parohia Mavrogheni din București vrea sa construiasca un centru unic in Romania pentru copiii cu sindrom Down, dar primarul Armand se opune. Liberalii au devoalat mutarea facuta de…

- Lupta pentru conducerea PNL a inceput prin alegerea sefilor judeteni. Liberalii din Suceava l-au reales pe Gheorghe Flutur, lider influent din Moldova care a garantat ca delegatii sai il vor vota pe Florin Citu la Congres. La Sectorul 1 a castigat Sebastian Burduja, un lider rezervat in declaratii de…

- Lupta pentru șefia organizațiilor PNL care au președinți interimari a intrat in linie dreapta, fapt pentru care acum se contureaza echipele de conducere la nivel de județ și București, dar mai ales in ce tabara se poziționeaza fiecare organizație, adica cu Ludovic Orban sau cu Florin Cițu. Una dintre…

- Ludovic Orban și Florin Cițu au intrat in competiție directa pentru șefia PNL, dupa ce actualul președinte al partidului a anunțat, luni dimineața, in ședința Biroului executiv al partidului, ca liberalii trebuie sa vina la București pentru Congres cu prezența fizica in luna septembrie, și dupa ce,…