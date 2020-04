Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200.000 de romani urmeaza sa revina in țara, in urmatoarele doua saptamani, cu ocazia sarbatorilor pascale, atat ale catolicilor, cat și ale romanilor. Klaus Iohannis le-a transmis romanilor din diaspora sa nu revina in țara, iar premierul Ludovic Orban ii amenința ca ”nu vor petrece…

- Peste 230.000 de romani au intrat in tara din 25 februarie pana acum, a afirmat, noaptea trecuta, premierul Ludovic Orban, in urma unei sedinte avute la sediul Ministerului de Interne. El a anuntat o serie de masuri convenite cu ministrul Marcel Vela. Ludovic Orban: Vedem ca exista un flux mare la…

- ROMANIA – De azi, romanii nu mai au voie sa iasa din casa decat pentru urgențe, aprovizionare curenta sau pentru a merge la serviciu! Președintele Klaus Iohannis a anunțat azi, dupa intalnirea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban, cu Marcel Vela, seful MAI, si cu mai mulți miniștri din cabinet,…

- Ziarul Unirea Propunere INEDITA: Brațari electronice pentru cei care sunt in carantina din cauza coronavirusului Propunere INEDITA: Brațari electronice pentru cei care sunt in carantina din cauza coronavirusului Lucian Iliescu, senator din partea PMP, solicita Ministerului de Interne sa ii monitorizeze…

- ROMANIA – Președintele Iohannis a anunțat sambata ca va decreta starea de urgența. Cel care va coordona tot ce presupune aceasta stare este ministrul de Interne, Marcel Vela! Șeful statului, Klaus Iohannis, a anunțat, sambata, ca a decis sa decreteze starea de urgența in Romania pentru a permite o…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- Ludovic Orban a fost intrebat, marți, dupa audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Orban 2, daca este de acord cu ministrul propus la Interne, Marcel Vela, care a afirmat ca ar fi bine ca "parlamentarii PSD sa dispara din Parlament, pentru ca voteaza la comanda".

- "Stocurile de biocid la rezervele statului sunt zero pentru ca PSD-ul nu a fost preocupat de tema asta si nu a facut achizitii. Noi am adoptat o ordonanta pentru a permite achizitionarea in regim de urgenta a tuturor materialelor, echipamentelor, substantelor necesare pentru a preveni patrunderea…