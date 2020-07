Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca desi a avut discutii cu reprezentantii HoReCa privind posibilitatea deschiderii restaurantelor, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19 o decizie in acest sens a fost amanata. "Obiectivul nostru este sa limitam raspandirea virusului. (...) Ce…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban despre cresterea numarului de infectari cu COVID-19: „Exista o tendința a unora de a nu respecta regulile, un spirit de fronda” Primul ministru Ludovic Orban a facut noi declarații, in direct la B1 TV, despre o posibila revenire la starea de urgența. Liberalul explica ca…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca teatrele si restaurantele vor fi redeschise "cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic", adaugand ca nu se hazardeaza sa faca "niciun pronostic". "Cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic, nu ma hazardez sa fac niciun pronostic. Dupa opinia…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca restaurantele in spatii inchise prezinta un risc epidemiologic major, din cauza numarului mare de persoane care stau, a timpului mare petrecut, a faptului ca nu se poate purta masca si datorita razei de raspandire a virusului. "Acesta este adevarul, pe…

- Autoritatile indiene au anuntat marti un nou varf al numarului de cazuri descoperite in decurs de 24 de ore, insa continua sa relaxeze masurile impuse in urma cu mai mult de doua luni, scrie BBC, potrivit news.ro.In ultimele 24 de ore, India a inregistrat 9.392 de noi contaminari cu noul coronavirus.…

- Odata cu intrarea in starea de alerta avem mai multa libertate de miscare, insa, sa nu uitam ca pericolul nu a trecut, virusul se raspandeste in continuare, avem in continuare cazuri noi si, din pacate, si decese.

- Germania a anunțat marți prima creștere a numarului de noi cazuri de infecție din ultimele patru zile, starnind ingrijorare, intr-un moment in care autoritațile au inceput sa relaxeze gradual restricțiile impuse pentru controlul epidemiei, noteaza CNN.Germania a anunțat marți 933 de noi cazuri de infecție…

- "Situatia este in miscare. In unele zile avem trei sute si ceva de cazuri noi, in altele 260, 270 de cazuri noi. Problema arata ca inca nu suntem pe un trend descrescator sustinut si continuu. Asta inseamna ca inca exista riscul ca lucrurile sa mearga intr-o directie pe care nu ne-o dorim. Acest…