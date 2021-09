Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca pe 25 septembrie, la Congresul PNL desfasurat la Romexpo, vor participa 5.000 de persoane, iar organizatorii vor cere punctul de vedere al CNSU. Precizarile au fost facute inaintea sedintei Biroului Politic National al PNL, pe a carei ordine de zi figureaza o…

- Biroul Politic National al PNL a decis, sambata, ca termenul de depunere a candidaturilor pentru functiile de conducere, in afara de cea de presedinte, sa fie pana joi la ora 24,00, a declarat presedintele partidului, Ludovic Orban. “Ca si la congresul trecut, care a avut loc in 2017, am decis convocarea…

- Biroul Politic National al PNL a fost convocat pentru astazi, la Palatul Parlamentului, de liberalii care il sustin pe premierul Florin Citu la sefia partidului. BPN al PNL a fost convocat in temeiul alin. 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea membrilor Biroului, pentru sambata, la ora 10,00,…

- Biroul Politic Național al PNL a votat in unanimitate pentru susținerea premierului Florin Cițu, inclusiv președintele Ludovic Orban, cu care se afla in lupta pentru șefia PNL. Astfel, intreg partidul se incoloneaza in spatele lui Florin Cițu in razboiul din coaliție. The post PNL a decis ca Florin…

- Duminica s-au terminat alegerile in toate organizațiile PNL din țara și a inceput lupta pentru funcții in interiorul partidului. Taberele Cițu și Orban iși impart funcțiile dupa cum au discutat și negociat și cei doi posibili viitori șefi. In timp ce Ludovic Orban, in cazul in care va fi reales…