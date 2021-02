Proiectele legii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale vor fi sustinute in forma adoptata de Guvern, fara amendamente, fiind votate cel mai probabil marti de catre Parlament, a afirmat presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. "Vom sustine atat proiectul legii bugetului de stat, cat si proiectul legii asigurarilor sociale de stat in forma in care au fost adoptate de Guvern, fara a sustine amendamente", a declarat Orban la Parlament, la finalul unei reuniuni informale cu liderii de grup ai coalitiei de guvernare, pe tema bugetului. Potrivit programului adoptat, cele doua proiecte…