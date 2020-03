Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a declarat ca actualul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, trimis in judecata de catre DNA intr-un dosar de abuz in serviciu, este candidatul PNL pentru un nou mandat, insa daca va fi condamnat in prima instanta, nu va mai putea fi sustinut de catre…

- Presedintele PNL Ludovic Orban anunta ca nu vede „niciun motiv” pentru care actualul primar al Iasiului Mihai Chirica nu ar candida din partea PNL daca filiala PNL Iasi va sustine candidatura sa si anunta ca liberalii nu vor sustine o noua candidatura a lui Nicolae Robu pentru Primaria Timisoara daca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca formatiunea nu va sustine la alegerile locale niciun primar „care este astazi in PSD" si ca, in localitatile unde candidatii liberali nu au prima sansa, candidatura sa fie asumata de liderul organizatiei. El a facut declaratii despre deciziile adoptate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat-o dur, duminica, pe Gabriela Firea, despre care a spus ca este preocupata "de pomeni”, ca a avut un mandat "execrabil” si ca este un primar "prost”. "Firea e preocupata de pomeni, imaginandu-si ca toti bucurestenii chiar sunt cetateni de mana a saptea,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine organizarea alegerilor anticipate. Potrivit liderului maghiar, alegerile anticipate ar trebui programate cu o saptamana sau doua inainte de alegerile locale, care vor avea loc la inceputul lunii iunie. „Ar trebui sa inchidem cat mai repede aceasta instabilitate…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat luni, dupa intalnirea cu Ludovic Orban, ca a reusit sa-l convinga pe premier sa nu mai dea bani publici la academiile PSD-iste de “politruci si sinecuristi”. Una dintre cele doua structuri vizate este asa-zisa Academie a Oamenilor de Stiinta din Romania, al carei…

- In urma cu 30 de ani, la 20 decembrie 1989, Timisoara devenea primul oras liber de comunism, cu pretul vietii unor oameni care au murit pe strazile orasului secerati de gloante. Pentru a marca acel moment, vineri, la Timisoara, vor suna sirenele antiaeriene, iar revolutionarii se vor reuni intr-o…