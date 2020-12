Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu are emotii in privinta alegerii sale la conducerea Camerei Deputatilor. "Nu am nici cea mai mica emotie. Am incredere in toti parlamentarii PNL si USR PLUS si in parlamentarii UDMR ca vor respecta pactul de coalitie si am incredere nu numai ca ma vor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu are emotii in privinta alegerii sale la conducerea Camerei Deputatilor, adaugand ca are incredere in toti parlamentarii care compun coalitia de centru-dreapta.El a mers duminica la Palatul Parlamentului pentru a face formalitatile necesare preluarii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca s-au facut progrese importante in negocierile privind formarea coaliției și este posibil ca in aceasta seara sa avem un nou Guvern.„Veți știi la finalul zilei, o sa va anunț ca am facut progrese foarte importante. Programul mai are 2 segmente de discutat,…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri seara, ca negocierile pentru structura guvernului s-au incheiat, iar Florin Cițu este premierul sprijinit de PNL, USR-PLUS și UDMR. PNL va primi șefia Camerei Deputaților, iar USR-PLUS pe cea a Senatului, iar guvernul va avea 18 miniștri, cu doi vicepremier.…

- Liderii celor trei partide negociaza imparțirea funcțiilor de premier și de președinte al Camerei Deputaților și al Senatului in viitorul Parlament care se va reuni luni, 21 decembrie, in noua componența rezultata dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie. Coaliția viitoarei guvernari a promis joi…

- „Nu avem nimic de comentat, noi putem lucra cu amandoi (Orban si Citu). Mai departe, lucrurile se complica, fiindca ca in acest moment noi consideram ca celelalte doua functii politice din stat - cea de presedinte al Senatului si presedinte al Camerei Deputatilor - trebuie sa revina celorlalte doua…

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru cei de la USR PLUS și UDMR, care le vor fi parteneri intr-o viitoare coaliție de guvernare. Propunerea 1 este ca Ludovic Orban sa fie premier,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca Biroul Politic National al liberalilor a decis "flexibilizarea" mandatului de negociere cu USR PLUS, UDMR si minoritatile nationale in vederea formarii unei coalitii, aratand ca presupune doua variante, respectiv Florin Citu propunere de premier,…