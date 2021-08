Orban susține că nu a fost consultat în privința noului ministru de Finanțe Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca nu a fost consultat de actualul premier referitor la noul ministru de Finanțe. In opinia sa, ar trebui sa existe un consens atat la nivelul partidului cat și al președinției. „Aici, domnul Citu utilizeaza niste item-uri: competenta, integritate…Trebuie verificat din perspectiva acestor item-uri pe care le sustine public domnul Citu. As prefera sa nu ma pronunt pe aceasta nominalizare – si eu am auzit-o in conferinta de presa – eu am cautat sa am o discutie cu premierul, sa ajungem de comun acord la o propunere pe care sa o sustinem amandoi, asa cum a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

