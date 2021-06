Orban susține că Guvernul Cîțu e frânarul reformelor Acuzațiile transmise de premierul Florin Cițu și de vicepremierul Dan Barna, ca conform carora „Parlamentul nu și-a facut treaba” in privința adoptarii legilor legate de reformele promise ju sunt realiste, susține președintele Camerei deputaților, liberalul Ludovic Orban. „Nu știu despre ce lentoare e vorba. Pentru a trece orice proiect de lege, trebuie sa existe o ințelegere in Coaliție, altfel nu se poate degaja majoritatea. Va dau ca exemplu legea SIIJ. Pe legea SIIJ lucrurile s-au intamplat in felul urmator: noi am convenit o forma pe care am și susținut-o, a trecut destul de greu la Camera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

