Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca suspendarea, pentru doi ani, a înstrainarii participatiilor statului la companiile si societatile nationale este unul dintre proiectele ''nascute din mintea extrem de sinuoasa a unor parlamentari PSD'', precizând ca statul este în procedura…

- Premierul Ludovic Orban ii roaga pe parlamentari sa voteze pentru prelungirea starii de alerta "in functie de analize obiective si nu de interese politice de moment", el susținand ca prelungirea starii de urgența nu este un moft politic și ca "a pune punct acesteia inseamna, de fapt, punerea in pericol…

- Asociații: Proiectul de lege care interzice vanzarea participatiilor statului la companii ar putea afecta dezvoltarea pietei de capital și va deteriora increderea investitorilor in economie Proiectul de lege care interzice vanzarea participatiilor statului la companii si societati nationale ar putea…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Insula Belina si Bratul Pavel vor reveni in administrarea statului, dupa ce va fi semnat procesul-verbal de preluare de catre Apele Romane. "Am o veste buna sa va dau: dupa o lunga perioada in care Insula Belina si Bratul Pavel au ratacit prin…

- Premierul Ludovic Orban a explicat, miercuri, ca masurile si restrictiile care von continua si dupa data de 15 mai sunt necesare pentru a limita rapandirea pandemiei si pentru a feri populatia de infectare. Orban afirma ca starea de alerta permite luarea acestor masuri si se arata convins ca romanii…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marți, ca nu exista niciun proiect de lege sau ca PNL e pregatit sa transforme alocațiile copiilor in vouchere, ci este doar o varianta care ar putea fi luata in considerare, pentru a garanta ca banii sunt cheltuiți in interesul copiilor. „Știți foarte bine ca ieri…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrului Sanatatii sa-l suspende din functie pe directorul medical al Spitalului Judetean Suceava, cel care s-a intors marti pe functie, dupa ce s-a vindecat de COVID-19."Va transmit foarte clar: nu pot sa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca suspendarea, pe perioada starii de urgenta, a exportului de cereale si a altor produse agricole nu se aplica si spre tarile din Uniunea Europeana. "Tocmai pentru a nu intra in criza alimentara am luat aceasta decizie. Am evaluat, pe baza informatiilor pe care le-am…