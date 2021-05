Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a fost prezent la ceremoniile de aniversarea a PNL, unde le-a urat „La multi ani” membrilor partidului, din partea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Orban a mai spus ca partidul este judecat pentru ceea ce face la guvernare, motiv pentru care PNL trebuie sa gaseasca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat, la alegerile interne din acest an, ''cu o carte de vizita care este un argument puternic in fata colegilor de partid''. "Candidez cu o carte de vizita care este cunoscuta de toti colegii mei…

- Guvernul și președintele Klaus Iohannis le-au cerut cultelor oficial recunoscute in Romania sa sprijine procesul de vaccinare impotriva COVID-19. Conform declarațiilor premierului, s-ar fi ajuns la un acord comun, deși absolut niciunul dintre cei 18 lideri ai cultelor din țara nu a confirmat. Ba,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus luni, dupa ședința liberalilor, ca premierul beneficiaza de susținere totala și nu se pune in discuție schimbarea configurarii politice. „Noi nu ne jucam cu Romania. Indemnul nostru este sa lasam la o parte ceea ce ne separa și sa ne concentram pe buna guvernare”,…

- Ludovic Orban: „”Premierul evalueaza periodic activitatea fiecarui demnitar. Cand considera ca e de luat o decizie, o va lua. Comunicam constant cu premierul Cițu și susținem orice decizie va lua. Nu exista alta formula de guvernare in afara coaliției. PSD și-a batut joc Romania mult timp cat a fost…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii, precizand ca ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii intreaba public pe premierul Florin Cițu, pe președintele PNL Ludovic Orban și pe ministrul Sanatații Vlad Voiculescu de ce Romania doar importa maști din afara țarii și nu exporta. „O intrebare pentru domnii Cițu, Orban și Voiculescu: cum e posibil ca…

- Romania este pe un drum bun in privinta respectului fata de statul de drept, iar Guvernul format de coalitie are o pozitie clara de toleranta zero fata de coruptie, a transmis, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, liberalul Ludovic Orban, la videoconferinta cu vicepresedintele Comisiei Europene…