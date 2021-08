Orban: Sunt unii entuziaşti care încearcă să intervină în competiţia internă din PNL Liderul PNL, Ludovic Orban, sustine ca exista "entuziasti" care incearca sa intervina in competitia interna pentru functia de presedinte al partidului, precum si "suciri, razgandiri si dezertari" pe care nu si le poate explica, dar afirma ca va continua sa duca batalia pana la congresul din 25 septembrie, folosindu-se exclusiv de "armele democratice". Orban a fost rugat sa detalieze luni seara, in cadrul unei emisiuni la DIGI24, o afirmatie recenta a sa, potrivit careia ar exista persoane din exteriorul PNL care "isi baga coada de doua luni in democratia interna, care folosesc instrumente nedemocratice,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

