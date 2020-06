Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Educatiei, Monica Anisie, sa rezolve solocitarile autoritaților locale de a utiliza cladirile in care au fost școli in alte scopuri decat cele legate de...

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca exista sute de solicitari din partea autoritatilor locale de a prelua cladiri in care au functionat scoli, acum dezafectate, pentru a le folosi in alte scopuri si i-a cerut ministrului Educatiei, Monica Anisie, sa permita acest lucru, mentionand ca "nu mai…

- Premierul Ludovic Orban si-a aratat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, aprecierea fata de ministrul Educatiei, Monica Anisie, pentru modul in care au fost organizate examenele nationale. ”Toti detractorii au primit un raspuns foarte consistent din partea echipei de conducere a Ministerului”, a afirmat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirmat, vineri seara, ca a discutat cu ministrul Educatiei, Monica Anisie, despre posibilitatea realizarii unor campanii de informare impotriva violentei si drogurilor in scoli. La liceu, ar urma sa fie abordate si subiecte legate de infractionalitate.

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat, joi seara, la inceputul sedintei de Guvern, ca vineri va incepe distributia mastilor catre inspectoratele scolare, iar acestea le vor duce in unitatile de invatamant. Mastile vor fi necesare pentru elevii care vin la pregatirea pentru examenul de Bacalaureat…

- Premierul Ludovic Orban a cerut in cadrul ședinței de Guvern de miercuri ca maștile de protecție sa ajunga in școli pana la data de 1 iunie. Din 2 iunie incep pregatirile pentru examenele naționale. Orban a cerut ca maștile sa ajunga in școli pana la 1 iunie, iar Ministrul Educației și Cercetarii, Monica…

- Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, demararea procedurilor de decontare a cheltuielilor efectuate de autoritatile locale cu izolarea si carantinarea persoanelor vulnerabile. "La intrunirile cu asociatiile autoritatilor locale, ne-au solicitat, si domnul presedinte Iohannis a si inclus in decretul…

- Elevii sunt nemulțumiți de masurile anunțate, marți, de ministrul Educației, Monica Anisie. Aceștia considera ca dreptul la educație nu este asigurat in aceasta perioada in care este instituita starea de urgența.Astfel, in urma declarațiilor facute marți de ministrul Educației, Asociația Elevilor…