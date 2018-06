Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca este surprins de decizia parlamentarilor UDMR de a parasi sala de plen la votul moțiunii de cenzura, precizand ca este convins ca in spatele hotararii Uniunii exista niște negocieri care vor ieși la iveala in curand, potrivit Mediafax.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca este surprins de decizia parlamentarilor UDMR de a parasi sala de plen la votul motiunii de cenzura, precizand ca este convins ca in spatele hotararii Uniunii exista niste negocieri care vor iesi la iveala in curand "Dupa decizia…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, s-a declarat surprins, miercuri, de hotararea UDMR de a parasi sala plenului Parlamentului in momentul votului la motiunea de cenzura, afirmand ca in spatele deciziei exista "probabil niste negocieri".Citeste si: Mihaela Buzarnescu,…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, s-a declarat surprins, miercuri, de hotararea UDMR de a parasi sala plenului Parlamentului in momentul votului la motiunea de cenzura, afirmand ca in...

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, ieri, la Suceava ca pentru susținerea moțiunii de cenzura intitulata "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!", care va fi dezbatuta miercuri, poarta negocieri cu toate grupurile politice din Parlament, in afara de PSD și ALDE, ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a declarat convins ca seful statului Klaus Iohannis a avut ''considerente extrem de solide'' cand l-a propus pe Gabriel Vlase director al Serviciului de Informatii Externe (SIE), aratand ca acesta "nu este cel mai mare rau posibil din PSD". "Sunt convins…

- Dragnea, prima reacție la cererea de demisie a premierului Dancila, venita din partea președintelui Klaus Iohannis: ”Nu are de ce sa iși dea demisia și are suportul nostru, in continuare”, a spus președintele PSD, vineri, la Direcția Naționala Anticorupție. ”Doar atata spun, pentru ca nu vreau sa fac…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, se arata surprins de invitația premierului Viorica Dancila de a desemna un reprezentant al Partidului Național Liberal in grupul de lucru al Guvernului Romaniei pentru adoptarea monedei Euro, calificand demersul premierului ca fiind unul „pur propagandistic”. Orban afirma,…