Orban: Sunt jenanţi cei din PSD să depună moţiune împotriva ministrului Finanţelor Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca reprezentantii PSD sunt "jenanti" prin depunerea la Senat a unei motiuni simple impotriva ministrului Finantelor, dupa "dezastrul" bugetar si financiar pe care l-au creat.



"Eu il felicit pe ministrul Finantelor ca a reusit intr-o viteza foarte mare sa initieze o rectificare bugetara care ne permite sa platim pensiile, sa platim alocatiile pentru copii, sa platim firmelor toate concediile medicale si celelalte concedii maternale care nu au fost decontate de aproape un an de zile, care ne permite sa rambursam TVA in termen legal, ca ne permite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

