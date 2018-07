Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari, miercuri, cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului. "Este o sedinta de consultari. Domnul Vasile Blaga este unul din fostii lideri ai partidului, a fost si copresedinte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca si-a dat acordul pentru intalnirea fostului copresedinte al partidului Vasile Blaga cu fostii democrat-liberali, aratand ca acesta este un lider implicat in viata formatiunii politice. "Sediul PNL este deschis pentru intrunirea membrilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la intalnirea de miercuri din Modrogan a lui Vasile Blaga cu fostii pedelisti, ca sediul partidului este deschis pentru intrunirea tuturor liberalilor, catalogand posibila lipsa de sustinere a sa la sefia PNL ca "simple speculatii de presa".

- Scandal monstru in PNL. Ludovic Orban este atacat din interiorul partidului in ciuda apelului la unitate. Liberalii ii reproseaza acestuia modul dictatorial in care conduce partidul, dar și faptul ca tot mai m...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca in cazul excluderii din partid a prim-vicepresedintelui filialei sector 2 Viorel Catarama s-a aplicat Statutul. "S-a votat. (...) Avem un Statut, am aplicat Statutul. Cine are de exprimat puncte de vedere are cadrul partidului la dispozitie,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca formatiunea sa va decide miercuri dimineata ce face la motiunea de cenzura care va fi votata de plenul reunit in aceeasi zi, titreaza News.ro. ”Miercuri dimineata la ora 9.00 vom avea sedinta comuna a grupurilor reunite, acolo vom lua o decizie formala…

- Ludovic Orban, criticat din interiorul partidului. Prim-vicepreședintele PNL, Ilie Bolojan, presedinte al PNL Bihor, a declarat vineri ca liderul PNL, Ludovic Orban nu s-a consultat in partid privind plangerea penala la adresa premierului. ”Eu, personal, nu sunt adeptul unor astfel de plangeri, va spun…