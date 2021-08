Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, s-a declarat convins ca PNRR-ul pe care Romania l-a depus la Comisia Europeana pe 31 mai va fi aprobat in mai puțin de doua luni. „Obiectivul nostru este ca PNRR, chiar daca nu este aprobat si nu suntem intre primele 16 tari, sa fie un instrument…

- Ludovic Orban, președintele PNL spune ca: „la sfarsitul lui septembrie, inceputul lui octombrie, va fi aprobat si Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”. „Obiectivul nostru este ca PNRR, chiar daca nu este aprobat si nu suntem intre primele 16 tari, sa fie un instrument de dezvoltare…

- Florin Citu fost intrebat, marti, ce parere are despre afirmatia presedintelui Partidului National Liberal, Ludovic Orban, care s-a declarat nemultumit de faptul ca Romania nu se afla in primele 16 tari carora le-a fost aprobat Planul National de Redresare si Rezilienta: “Nu am vazut, dar nu cred ca…

- Ludovic Orban, contracandidatul lui Florin Citu la alegerile pentru sefia PNL, se declara nemultumit de activitatea Guvernului, dand exemplu gestionarea campaniei de vaccinare si situatia Planului National de Redresare si Rezilienta.

- Florin Cițu a anunțat marți seara la Digi24 ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi aprobat la toamna. Comisia Europeana intra in vacanța, și mai sunt și alte țari in situația Romaniei, a spus premierul. Acesta spune ca nu este nicio problema daca planul va fi aprobat la toamna,…

- Florin Cițu a anunțat marți seara la Digi24 ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi aprobat la toamna. Comisia Europeana intra in vacanța, mai sunt țari in situația Romaniei, a spus premierul.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul, intrucat Comisia European a avut o serie de obiectii, dar ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor avea finantare. "Sigur ca Planul National de Redresare…

- Intr-un mesaj publicat marți, 25 mai, pe Facebook, președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca premierul Florin Cițu și președintele PNL Ludovic Orban „vor sa blocheze toata Europa” prin neprezentarea Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) in Parlament.In acest context, Marcel Ciolacu a…